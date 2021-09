Brasile: opposizione denuncia incostituzionalità decreto Bolsonaro su regole social media (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo la decisione di Bolsonaro, Facebook, Twitter e Google in tre note distinte hanno criticato la misura del presidente della Repubblica. I colossi internet rivendicano la qualità dei protocolli sin qui adottati, il diritto a limitare gli "abusi" e pericoli in cui potrebbero incorrere gli utenti. Secondo quanto riferito in una nota pubblicata da Facebook, la norma " limita in modo significativo la capacità di contenere gli abusi nelle nostre piattaforme", principio "fondamentale per offrire alle persone uno spazio sicuro di espressione". Il noto social network si dice d'accordo con "i diversi specialisti e giuristi che affermano che la proposta viola i diritti e le garanzie costituzionali". (segue) (Brb)