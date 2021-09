Usa-Taiwan: ex comandante Pacifico Harris, "superare l'ambiguità strategica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex comandante delle Forze Usa nel Pacifico, Harry Harris, ha sollecitato il governo degli Stati Uniti a rivedere la sua politica di ambiguo sostegno militare a Taiwan, avvertendo che la Cina è "decisa" ad estendere militarmente il proprio controllo sull'Isola. Pechino è impegnata in una missione "per isolare e successivamente dominare Taiwan", ha detto Harris nel corso di una intervista all'agenzia di stampa "Kyodo". L'ex generale, che sino allo scorso gennaio è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Corea del Sud, si unisce ad una lista crescente di funzionari ed esperti statunitensi che negli ultimi mesi hanno lanciato l'allarme in merito alle crescenti pressioni militari cinesi ai danni di Taipei. L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha chiesto alla Cina di interrompere le pressioni militari, diplomatiche ed economiche su Taiwan, e si è impegnata ad assistere l'Isola nel mantenimento di una "capacità di autodifesa adeguata": Al contempo, Washington ha mantenuto una posizione di "ambiguità strategica" in merito all'uso della forza in risposta a un ipotetico attacco della Cina contro Taiwan. Harris, che ha guidato per tre anni sino al 2018 quello che è oggi il Comando Usa per l'Indo-Pacifico, ritiene che gli Usa dovrebbero "rivedere questa posizione, la nostra politica di ambiguità strategica di lungo corso (...) Non dovremmo mantenere tale politica semplicemente perché l'abbiamo adottata sin dalla fine degli anni Settanta", quando gli Stati Uniti hanno riconosciuto Pechino come interlocutore ufficiale. (segue) (Nys)