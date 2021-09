Usa-Taiwan: ex comandante Pacifico Harris, "superare l'ambiguità strategica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Harris, gli Stati Uniti dovrebbero "essere chiari in merito alle nostre responsabilità" nel contesto del Taiwan Relations Act, la legge che regola le relazioni ufficiose tra gli Stati Uniti e Taipei, che che ha trovato negli anni una applicazione "inconsistente", specie limitatamente alla vendita di armamenti all'Isola. "Se non si è costanti nel messaggio trasmesso a Taiwan o a qualunque altro Paese, come possono pianificare adeguatamente la loro postura militare a lungo termine?", ha chiesto Harris. L'ufficiale ha ricordato che in diversi casi le forniture di armamenti a Taiwan hanno risentito dell'andamento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, ed ha avvertito che nel nuovo contesto strategico "l'ambiguità rischia di porci in una situazione rischiosa". Il successore di Harris alla guida del Comando del Pacifico, Philip Davidson, ha avvertito lo scorso marzo che Taiwan potrebbe essere invasa dalla Cina "entro i prossimi sei anni". L'attuale comandante Usa per l'Indo-Pacifico, ammiraglio John Aquilino, ha avvertito a sua volta che "il problema è molto più pressante di quanto immagino i più". (Nys)