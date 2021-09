© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo annunciato dai talebani in Afghanistan “con un premier nella lista dei terroristi e un ministro dell'Interno ricercato dall'Fbi, è evidente che non è un buon segnale per la comunità internazionale, anzi sono dei pessimi segnali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a In Onda su “La7”.(Res)