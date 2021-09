© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti partecipa alla tappa romana di Connecting Europe Express, il treno che attraverserà 26 Paesi e farà tappa in più di 100 città dell’Unione europea. L’evento si svolge a Roma, Sala presidenziale - Roma Ostiense (ore 9:30)- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti partecipa alla cerimonia in occasione del 78esimo anniversario del bombardamento di Frascati. L’evento si svolge presso il Monumento ai Caduti, via Conti di Tuscolo, Frascati (ore 18:00)- L’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli e l’assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio, Valentina Corrado presentano il progetto per la riqualificazione del litorale laziale "Pomezia: tecnologie innovative al servizio della fruibilità del mare" presentato dal comune di Pomezia. L’evento si svolge a Pomezia, presso l’Aula consiliare del comune, Piazza dell’Indipendenza, 8 (ore 10:00)- Consiglio regionale del Lazio. Seduta trasmessa sul canale Youtube del consiglio regionale del Lazio (ore 11:00) (segue) (Rer)