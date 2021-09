Messico: Corte suprema vota a favore della depenalizzazione dell'aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Messico ha dichiarato incostituzionale la legge che dispone la proibizione assoluta dell'aborto nella fase iniziale della gestazione. Otto degli undici magistrati della Suprema corte de justicia de la nacion (Scjn) hanno votato martedì a favore dell'annullamento dell'articolo 196 del codice penale dello Stato di Coahuila, che prevede la reclusione da uno a tre anni delle persone che procedono all'interruzione di gravidanza, indipendentemente dal motivo. In virtù della maggioranza estremamente qualificata, la sentenza, una volta formalizzata, varrà per tutti gli Stati della federazione messicana, rendendo ovunque impossibile stabilire il divieto assoluto alla pratica. "Siamo tutti a favore della vita. L'unica cosa è che alcuni sono favorevoli a che la vita delle donne sia una vita in cui sia rispettata la sua dignità, nella quale possa esercitare pienamente i suoi diritti, libera dalla violenza e in grado di autodeterminate il proprio destino", aveva detto il presidente della Corte, Arturo Zaldivar in dichiarazioni rilasciate prima del voto. (segue) (Mec)