Messico: Corte suprema vota a favore della depenalizzazione dell'aborto (2)

- La questione era stata avanzata anche dal magistrato Luis Maria Aguila, in termini netti. "Sottopongo alla vostra considerazione l'opportunità storica per questo Paese e per questo tribunale di difendere i diritti della donna e delle persone con capacità di riprodurre alla libertà di decisione sulla loro vita, sul loro corpo e sulla libera decisione di divenire o meno madre, senza che su di loro ricada una sanzione penale, per benevola che possa apparire, e che la contrassegni con lo stereotipo del delinquente". Nella giornata di oggi verranno esaminati anche altri due casi collegati al tema dell'aborto. Un ricorso contro la legge dello Stato di Sinaloa, che prescrive il divieto assoluto all'aborto sin dal momento del concepimento, e la previsione dell'obiezione di coscienza come ragione esimente, per il personale medico, di praticare l'interruzione di gravidanza. (Mec)