Brasile: polizia federale ferma Miller, ex braccio destro di Trump

- La polizia federale del Brasile ha fermato l'ex braccio destro dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jason Miller, presso l'aeroporto internazionale di Brasilia. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Metropoles", l'uomo sarebbe stato trattenuto nell'area riservata ai voli privati, mentre stava per imbarcarsi su un jet privato per tornare negli Stati Uniti. Miller è stato fermato per poter essere interrogato dalla polizia federale nell'ambito dell'inchiesta della Corte Suprema (4874) che indaga sull'organizzazione di atti anti-democratici in Brasile. A disporre il fermo per l'interrogatorio è stato il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes, relatore dell'inchiesta presso la Corte. L'imprenditore statunitense è il fondatore di Gettr, piattaforma di comunicazione nata per cercare di garantire all'ex presidente Trump di poter accedere di nuovo ai social media, dopo essere stato bandito dalle principali piattaforme a seguito dell'insurrezione al Campidoglio statunitense da parte di sostenitori dell'ex capo di Stato. Gettr ha 2 milioni di followers, di cui il 13,5 per cento in Brasile. Miller era in Brasile per partecipare alla Conferenza di azione politica conservatrice (Cpac) che si è tenuta a Brasilia. L'uomo ha incontrato anche il presidente Jair Bolsonaro, il deputato Eduardo Bolsonaro e l'ex ministro degli Esteri, Ernesto Araújo.(Brb)