Uruguay: Covid, vaccinati equipaggi di pescherecci stranieri nel porto di Montevideo (2)

- Da parte sua, il presidente dell'Amministrazione portuale nazionale, Juan Curbelo, ha sottolineato che questa attività è "molto importante" per il terminal e ha riconosciuto il lavoro svolto congiuntamente con il ministero della Salute. "È sulla strada di ciò che intendiamo e abbiamo proposto che abbia a che fare con il posizionamento del porto di Montevideo nella regione", ha affermato. Da sottolineare che nell'ultima settimana si erano registrati diversi casi di contagio a bordo di pescherecci ormeggiati nel porto della capitale. Solo nella giornata di lunedì, 11 membri di un equipaggio sono stati sbarcati con un "corridoio sanitario" e portati in strutture sanitarie a terra per controlli medici e poi in alberghi dove trascorrere il periodo d'isolamento. A questi si sommano altri 13 casi positivi rilevati in equipaggi in sosta per i quali pure è stato attivato un protocollo di controllo sanitario e isolamento a terra. (Abu)