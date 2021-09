Brasile: opposizione denuncia incostituzionalità decreto Bolsonaro su regole social media (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto di Bolsonaro prevede che per "cancellare o sospendere" i profili che gli utenti hanno creato sulle reti sociali, i fornitori del servizio dovranno dimostrare una "giusta causa" e una "motivazione" adeguata. Un testo che vieta alle piattaforme di adottare "criteri di moderazione o limitazione dei contenuti che implicano censura di ordine politico, ideologico, scientifico, artistico o religioso". Il decreto prevede che al soggetto cui è stato sospeso un contenuto sia concesso il diritto a un "contraddittorio", "a un'ampia difesa e alla possibilità di un ricorso". Il fornitore della rete sociale dovrà a questo scopo fornire un "canale elettronico" dedicato. Di più, nel caso di un intervento "indebito" del moderatore, l'utente può avvalersi del diritto di "restituzione del contenuto", testi e immagini comprese. La legge sarà in vigore per 120 giorni, ma potrà diventare definitiva solo con l'approvazione del Parlamento. (segue) (Brb)