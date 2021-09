Energia: Farnesina, a Washington evento su prospettive per l'idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnologia sarà la chiave per accelerare questa transizione. In particolare, le tecnologie basate sull'idrogeno svolgeranno un ruolo crescente e cruciale. A breve termine, fino al 2030, l'idrogeno diventerà progressivamente competitivo in applicazioni specifiche, come la chimica, i trasporti, la raffinazione del petrolio; nel lungo termine, fino al 2050, potrebbe supportare la decarbonizzazione insieme ad altre tecnologie a basse emissioni di carbonio, soprattutto nei settori "difficili da abbattere", come i processi produttivi ad alta intensità energetica. La discussione verterà sulle prospettive delle tecnologie per l’Idrogeno, con focus sugli aspetti che più interessano Italia e Stati Uniti, insieme a esperti italiani e statunitensi del settore industriale, accademico e delle istituzioni responsabili per le politiche energetiche. (Res)