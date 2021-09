Sardegna: da Regione nuovi contributi per la sicurezza delle spiagge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un nuovo contributo ai Comuni per le attività di salvamento a mare è stato stabilito oggi dalla Giunta della Regione Sardegna. Vengono assegnati 245 mila euro, che si sommano al milione di euro già stanziato nei mesi scorsi, prima dell'avvio della stagione balneare". Lo rende noto in un comunicato l'assessore regionale alla difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis. I Comuni che ne beneficeranno, dopo avere fatto richiesta alla Direzione generale della Protezione civile, potranno potenziare ed estendere il servizio sulle spiagge, per una maggiore sicurezza dei bagnanti.(Com)