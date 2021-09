Decreto Covid: Fiano (Pd), Lega ha votato in blocco contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non alcuni esponenti ma, come dimostrano i numeri, tutta la Lega ha votato l'emendamento di Fd'I e quindi contro il governo. 134 voti sono in pratica la somma dei loro voti più quelli dell'opposizione. Irresponsabilità e incoerenza nei confronti del governo sono evidentemente le caratteristiche scelte da Salvini e dai suoi quando si affrontano gli argomenti più delicati per i cittadini". Lo dichiara in una nota il deputato Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera. (Com)