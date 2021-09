© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno ha mai parlato di lockdown, ne parla Salvini per fare polemica: ogni giorno ne dice una diversa". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo nel corso di "Di martedì". "Chiedo a tutti i politici di non avere ambiguità perchè con le ambiguità non si va lontano e non si fa l'interesse del paese", ha aggiunto.(Rin)