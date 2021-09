Decreto Covid: M5s, da Lega incoerenza totale, cerca di nascondere divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È gravissimo il comportamento in Aula della Lega che approfitta del voto segreto per votare con l'opposizione contro il certificato verdee quindi contro un provvedimento a cui aveva dato il via libera in Consiglio dei ministri. Il voto segreto però non cancella la gravità di questo atteggiamento: la Lega in Parlamento vota contro quanto deciso dalla Lega al governo". Così in una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle della commissione Affari sociali, che parlando di "un tentativo maldestro di nascondere profonde divisioni interne che oggi sono emerse plasticamente nel voto alla Camera. Gli italiani sapranno giudicare l'incoerenza totale di questo comportamento". (Com)