- ROMA 2021- "Rifiuti e mobilità, questioni Capitali": evento della Fit-Cisl Lazio con candidati sindaco e manager. Sala "Donat-Cattin" dell'Auditorium di via Rieti 13, Roma (ore 9:30)- La sindaca uscente del M5s Virginia Raggi partecipa al confronto tra candidati sindaco organizzato da Fit-Cisl Lazio, Auditorium Carlo Donat Cattin, via Rieti 13 (ore 11:30)- La sindaca uscente del M5s Virginia Raggi inizia il tour della campagna elettorale. Prima tappa sarà Ostia. Mercato Ostia I, via Orazio dello Sbirro (ore 12:30)- La sindaca uscente del M5s Virginia Raggi sarà in piazza Anco Marzio (ore 13:00)- La sindaca uscente del M5s Virginia Raggi farà passeggiata su pontile (ore 15:00)- La sindaca uscente del M5s Virginia Raggi sarà a Skatepark (ore 16:30)- La sindaca uscente del M5s Virginia Raggi parteciperà alla presentazione Lista civica Sportivi per Roma, via Nostra Signora di Bonaria, lato Skatepark (ore 18:30) (segue) (Rer)