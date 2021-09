Usa: uragano Ida, Biden in visita New York e New Jersey lancia allarme clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha visitato gli Stati di New Jersey e New York per sincerarsi di persona dei danni causati dall’uragano Ida. Lo scrive il “New York Times”, precisando che il capo dello Stato Usa ha colto l’occasione per sottolineare i pericoli legati al cambiamento climatico. Biden ha rinnovato l'attenzione sulla sua agenda economica e sul piano per le infrastrutture, sottolineando al contempo il legame tra tali misure e la lotta al cambiamento climatico. Il viaggio è stato il secondo in meno di una settimana in una delle aree devastate dalla calamità, dopo la sua visita a New Orleans di venerdì 3 settembre. “Il cambiamento climatico è qui. Lo stiamo vivendo ora", ha detto Biden durante un incontro con le autorità del New Jersey per discutere dei danni che lo Stato ha subito la scorsa settimana. "Penso che siamo a uno di quei punti critici in cui o agiamo o saremo in guai seri, i nostri figli saranno nei guai seri", ha aggiunto il presidente.(Nys)