Argentina: governo promuove accordo su sviluppo "finanza sostenibile"

- Il governo dell'Argentina e gli organi regolatori del sistema bancario, assicurativo e del mercato dei capitali del paese sudamericano si sono impegnati martedì a promuovere lo sviluppo della "finanza sostenibile". E' quanto si legge in una nota del ministero dell'Economia dove si riferisce che "tale impegno si è concretizzato in una dichiarazione congiunta che si pone come obiettivo quello di creare le condizioni affinché il settore finanziario attragga investimenti pubblici e privati che contribuiscano al raggiungimento di obiettivi economici, ambientali e sociali in linea con gli obiettivi sullo sviluppo sostenibile rispondere ai cambiamenti climatici attraverso il finanziamento di strategie di mitigazione e adattamento". Il documento, prosegue la nota, è stato siglato martedì dal ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, dal presidente della Banca centrale (Bcra), Miguel Pesce, dal capo della Commissione nazionale per i valori mobiliari (regolatore dei mercati), Adrián Cosentino e dal sovrintendente alle Assicurazioni della Nazione (regolatore del settore assicurativo), Adriana Guida. (segue) (Abu)