Fisco: domani FI presenta sue proposte, stop a cartelle esattoriali

- Domani, alle ore 11.30, presso la sede nazionale di Roma Forza Italia terrà una conferenza stampa per chiedere lo stop alle cartelle esattoriali e per presentare proposte per un fisco amico. L'incontro con i giornalisti, rende noto un comunicato, sarà presieduto dal coordinatore nazionale Antonio Tajani. Parteciperanno il senatore Maurizio Gasparri, il responsabile del settore Dipartimenti del partito, Alessandro Cattaneo, la responsabile del dipartimento sviluppo economico, Claudia Porchietto e del dipartimento fisco Massimo Ferro, il presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti, Sestino Giacomoni. Parteciperanno i componenti delle commissioni finanze di Camera e Senato (Com)