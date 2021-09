Covid: Gelmini, non credo questa settimana Cdm per estensione certificato verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente c'è un tavolo di lavoro che punta all'estensione del certificato verde, sia per la Pa che per gli esercizi in cui è necessario. Non credo che il Cdm sarà questa settimana ma il presidente Draghi si è già espresso su questo". Lo ha affermato il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo nel corso della "Festa dell'unità" in corso a Bologna. "Io sono favorevole all'estensione del certificato verde", ha aggiunto. Quanto al voto di oggi della Lega a favore di un emendamento di Fratelli d'Italia contro l'obbligo di certificato nei ristoranti, Gelmini ha parlato di "un incidente in Parlamento".(Rin)