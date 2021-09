Roma 2021: Matone-Santori (Lega), la ripresa del turismo ci salverà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è tempo da perdere: subito deleghe in materia turistica a sindaco o vicesindaco, nuovi investimenti governativi e risorse anche dalla tassa di soggiorno, una Agenzia per il Turismo di Roma Capitale con ampia capacità di operare". Lo dichiarano in una nota la candidata vicesindaca di Roma per il centrodestra, Simonetta Matone e Fabrizio Santori, entrambi nella lista della Lega alle prossime elezioni per il Consiglio Comunale di Roma. "Le proposte che abbiamo ascoltato da Federalberghi Roma non solo sono condivisibili, ma sono addirittura urgenti. Da parte nostra come futuri amministratori ci impegnano a restituire agli operatori turistici una città sicura pulita e decorosa. Il resto lo sanno fare i nostri albergatori che nonostante il degrado e la pandemia riescono ancora ad attrarre turisti nella Capitale. Parigi, Londra, New York solo per citare alcune grandi metropoli, non potranno mai vantare la nostra Grande Bellezza", concludono. (Com)