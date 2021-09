© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato a sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'incontro organizzato da Fit-Cisl con i candidati sindaco di Roma, presso Auditorium Donat Cattin, via Rieti 13 (ore 12:00)- Il candidato a sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'incontro "Roma Co-Creativa. Le reti culturali, territoriali e tematiche per rigenerare la città" presso Fusolab 2.0, Viale Della Bella Villa 94 (ore 17:00)- Il candidato a sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'evento lista Sinistra Civica Ecologista, incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza. Città dell’Altra Economia, ingresso da Largo Dino Frisullo (ore 18:30)- Il candidato a sindaco di Roma Roberto Gualtieri farà volantinaggio al quartiere San Lorenzo, appuntamento a via dei Dalmati 3 (ore 20:00)- Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana inizia tour in tutta Italia per raccolta firme su proposta di legge per tassare grandi ricchezze e per sostenere candidati sinistra alle comunali. Ostia (ore 11:00), Fiumicino (ore 17:30)- Apertura campagna elettorale lista Ecodigital. Interverrà la sindaca di Roma Virginia Raggi. Presenti i due garanti della lista, Angelo Consoli, direttore dell'ufficio europeo di Jeremy Rifkin e Jacopo Mele, esperto e garante della parte digital. Presenti i capilista Alessandro Bianchi, Lapo Sermonti e Alessandro Cardente e gli altri candidati della lista Ecodigital. Giardini di Palazzo Brancaccio, Roma (ore 10:00) (segue) (Rer)