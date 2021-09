Argentina: governo promuove accordo su sviluppo "finanza sostenibile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo quadro, Guzman ha affermato che "questa dichiarazione congiunta per promuovere lo sviluppo della finanza sostenibile in Argentina è un passo per avanzare, anche, nella crescita sostenibile". Il ministro ha sottolineato che "abbiamo la sfida di progettare e promuovere strumenti economici e finanziari che facilitino gli investimenti pubblici e privati verso iniziative che promuovono lo sviluppo sostenibile, perché la trasformazione della produzione per la sostenibilità ambientale non è solo una questione di sviluppo, ma anche di stabilità macroeconomica". II presidente della Bcra, da parte sua ha affermato che "questo impegno congiunto promuove la partecipazione dei diversi attori del sistema finanziario, al fine di convogliare risorse e investimenti verso progetti e attività verdi, ambientali e sociali", ha aggiunto. La dichiarazione congiunta degli organismi di regolamentazione dei settori bancario, assicurativo e del mercato dei capitali fa parte dei lavori della tavola rotonda tecnica sulla finanza sostenibile creata nel 2020 e guidata dal Ministero dell'Economia, con il supporto della Banca interamericana di sviluppo (Bid). (Abu)