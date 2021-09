Afghanistan: Erdogan, non è chiaro quanto durerà questo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia seguirà con attenzione gli sviluppi in Afghanistan alla luce dell'annuncio del nuovo governo ad interim del Paese da parte dei talebani. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una conferenza stampa ad Ankara con l'omologo del Congo, Felix Tshisekedi. "Non sappiamo quanto durerà questo governo ad interim. Quello che dobbiamo fare ora è seguire attentamente questo processo", ha spiegato Erdogan sottolineando come la Turchia abbia avuto un "approccio positivo" sin dall'inizio della crisi afgana. In precedenza il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, ha detto che la Turchia “non ha alcuna fretta” di riconoscere il governo formato dai talebani in Afghanistan. “La Turchia riconoscerà i talebani? Non prendiamo decisioni affrettate. Dovrebbe essere formato un governo che possa superare la crisi e impedire un’escalation in guerra civile”, ha aggiunto il ministro in una intervista all’emittente televisiva turca “Ntv”. “E’ necessario un governo inclusivo con la partecipazione di tutte le forze politiche e gli strati della popolazione, incluse le donne. Un riconoscimento globale dei talebani richiede la creazione di tale governo”, ha sottolineato Cavusoglu. Tutti i membri del nuovo governo afgano che sono stati presentati finora sono in realtà rappresentanti dei talebani, ha aggiunto il ministro. Cavusoglu ha poi parlato dell'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul, spiegando che la sicurezza dello scalo aereo potrebbe essere affidata a una società di sicurezza privata, se i talebani non vogliono una presenza militare straniera.(Tua)