Austria: Fico, a Vienna confronti internazionali a livello parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa prima giornata alla Conferenza di Vienna è stata l’occasione preziosa per confrontarsi con i presidenti di Parlamento di altri Paesi. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. "Il rafforzamento dei rapporti tra le nostre assemblee è il tema che è stato al centro del colloquio che ho avuto con lo speaker della House of People dell’India Om Birla. Ho poi avuto un denso incontro con il vicepresidente della Camera dei rappresentanti libica, Fouzi Salim, nel quale abbiamo discusso del processo costituzionale ed elettorale che dovrebbe portare la Libia al voto il prossimo 24 dicembre. Abbiamo parlato degli ostacoli oggettivi di questo processo e di come l’Italia possa dare il suo contributo per superarli nonché per favorire una sempre maggiore autonomia della Libia dalle ingerenze straniere", afferma Fico. "Il tema della transizione ecologica è stato poi il filo conduttore di altre bilaterali. In particolare con il presidente del Parlamento della Georgia Kakha Kuchaka ci siamo confrontati su quali politiche legislative e non i nostri due Paesi stanno mettendo in campo per realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030. Nell’incontro con Claudia Roth, vicepresidente del Bundestag ed esponente dei Verdi, abbiamo trattato anche la questione delle politiche migratorie, condividendo il concetto che se l’Unione europea agisse in modo più coraggioso e solidale rispetto al fenomeno migratorio probabilmente cesserebbero molte delle polemiche e dei contrasti all’interno dei nostri confini nazionali", ha aggiunto. (segue) (Res)