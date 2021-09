Trasporti: Bozzi-Nanni (CC), domani doppio flash mob per Roma-Lido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un doppio "flash mob" alle ore 13 di mercoledì 8 settembre da parte della lista "Calenda Sindaco" "per protestare, ma anche per chiedere a Campidoglio e Regione Lazio di trovare una soluzione urgente per i pendolari della Roma-Lido. Domani sarò in Campidoglio - dichiara in una nota Dario Nanni, candidato al consiglio comunale - con alcuni candidati della nostra lista civica al municipio X, perché non è possibile chiudere tre stazioni della linea, cioè Stella Polare, Castel Fusano e Colombo, dal 13 settembre fino a marzo. I due litiganti Raggi e Zingaretti dopo anni di polemiche e accuse reciproche e scaricabarile devono trovare una soluzione immediata". Davanti alla Regione Lazio sulla Colombo, sempre alle 13:00 ci sarà invece Andrea Bozzi, candidato presidente in municipio X, con altri candidati consiglieri, che illustreranno le loro proposte: "La situazione in cui ci hanno portato - spiega Bozzi - è drammatica, nonostante prevedibile da anni, ma nulla di concreto è stato fatto. Abbiamo proposte a medio raggio, ma oggi vanno trovati rimedi seri, perché le annunciate navette non basteranno a risolvere il drammatico problema di migliaia di pendolari", conclude. (Com)