Afghanistan: Di Maio, situazione migratoria al momento è sotto controllo

- La situazione migratoria in Afghanistan è per il momento sotto controllo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a In Onda su “La7”. “La situazione è sotto controllo non ci sono pressioni notevoli” nei Paesi confinanti e “non ci sono scontri armati”, ha spiegato Di Maio dopo la recente missione in Uzbekistan, Tagikistan e Pakistan. "In alcuni casi, mi hanno raccontato anche le organizzazioni umanitarie, ci sono afgani che stanno cercando di raggiungere la famiglia in Afghanistan perché sono preoccupati per loro. Quindi c'è un flusso in alcuni casi addirittura di ritorno in Afghanistan”, ha aggiunto. (Res)