Lombardia: Consiglio Regionale approva mozione per solidarietà a profughi afghani

- È stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale la mozione riguardo "azioni di sostegno al popolo afghano" presentata dal consigliere del Partito Democratico Paola Bocci. La mozione impegna la Giunta regionale “a tenere alta l’attenzione su quanto sta succedendo in Afghanistan, sostenendo le iniziative di solidarietà e concreta vicinanza al popolo afghano e supportando anche i Paesi confinanti”. Nel documento vengono inoltre evidenziate altre azioni da perseguire: mantenere un presidio diplomatico dell’Italia per facilitare le richieste di asilo dei cittadini e delle cittadine afghane; un impegno per l’evacuazione immediata di coloro che sono in pericolo; sollecitare Governo italiano e Parlamento europeo a sostenere le associazioni non governative che prestano aiuti umanitari e sanitari; istituire un tavolo di confronto con le Università lombarde affinchè i titoli di studio afghani possano essere dichiarati equipollenti a quelli italiani, anche prevedendo opportuni esami di Stato e di lingua italiana. La mozione verrà inviata ai vertici delle istituzioni italiane ed europee. "Abbiamo tutti sotto gli occhi quanto sta succedendo in Afghanistan e sono felice che l'Italia si stia muovendo su più livelli. Credo che le istituzioni italiane abbiano il dovere di tutelare il popolo afghano e prendersi carico della loro sicurezza", ha affermato Paola Bocci prima della votazione. L'Italia ha accolto oltre il 95 per cento delle domande di richiedenti d'asilo afghani giunti nel nostro Paese. "Sul territorio lombardo, numerosi sindaci si sono resi disponibili a mettere in campo strumenti e soluzioni per ricevere le persone", ha affermato in una nota il consigliere di +Europa – Radicali Michele Usuelli. Simone Verni, consigliere del Movimento 5 Stelle in Regione, ha dichiarato, durante la seduta in aula consigliare, che "la regione più ricca d'Italia deve dare il suo contributo". (Rem)