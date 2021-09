Imprese: Generali, raccolta netta totale a 563 milioni ad agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, il 2021 sta impressionando per la forza dei risultati commerciali, con la raccolta dell’ultimo mese che risulta il miglior agosto di sempre per la banca. "Continuiamo a crescere con grande qualità, sia in termini di mix di raccolta che di diffusione sulla rete. In termini di offerta, l’innovazione nella gamma delle gestioni in chiave tematica e sostenibile presentata da poche settimane ha subito incontrato l’attenzione della clientela che anche nel tradizionale periodo di vacanza ha potuto contare sulla vicinanza e professionalità dei nostri consulenti. Non possiamo che essere orgogliosi della continua fiducia dimostrata dalla nostra clientela e al crescente interesse nei nostri confronti e quindi guardiamo con positività all’ultimo quarto dell’anno che ci proietta verso nuovi picchi di raccolta", ha aggiunto. (Com)