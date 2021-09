Trasporto aereo: sindacati, confermato lo sciopero del 24 settembre, chiediamo risposte al Governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato dalla nota, serve il rifinanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo (Fsta) e l'avvio di un confronto immediato affinché vengano emessi una serie di provvedimenti integrativi e correttivi della attuale normativa riguardo il complesso degli ammortizzatori sociali del settore e l'inserimento dei lavoratori delle aree operative aeroportuali nella categoria dei lavoratori usuranti per superare il difficile e lungo periodo che ci aspetta in termini di tenuta occupazionale ed industriale. "Chiediamo l'applicazione puntuale dell'articolo 203 del decreto Rilancio sul contratto collettivo nazionale di settore per combattere efficacemente l'inaccettabile dumping sociale e salariale attuato da quelle imprese che applicano regolamenti unilaterali o contratti aziendali con salari inferiori al ccnl stesso e siamo contro la delocalizzazione industriale attuata da aziende italiane, spesso anche sostenute da aiuti pubblici Covid-19, verso paesi stranieri", aggiungono ancora la sigle sindacali. Concludono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti: "Se il Governo continuerà a non agire, la situazione non potrà che peggiorare e la nostra vertenza necessariamente continuerà. Non possiamo restare indifferenti a quello che stanno passando migliaia di lavoratrici e lavoratori". (Rin)