Green pass: Salvini, voteremo alcuni emendamenti di Fratelli d'Italia, per governo zero rischi

- Se la Lega non avesse ritirato gli emendamenti sul green pass "il governo avrebbe messo la fiducia e non ci sarebbe stato neanche dibattito in Parlamento, quindi non ci sarebbe stata neanche la possibilità di discutere un singolo emendamento". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della presentazione della lista elettorale per le elezioni amministrative di Milano. "Adesso si stanno discutendo gli emendamenti sui ristoranti, sulle attività culturali e sui tamponi gratuiti" ha evidenziato il segretario della Lega che ha risposto "certo" alla domanda posta dai giornalisti sull'intenzione da parte del suo partito, di votare gli emendamenti di Fratelli d'Italia qualora rispondessero alle sue richieste. A chi, invece, gli ha chiesto se veda rischi per il governo, Salvini ha replicato "zero. Non penso che il governo dipenda dal fatto che uno voglia andare al ristorante a mangiarsi la pizza con o senza il green pass. Penso che il governo abbia altre sfide ben più ambiziose rispetto a queste". (Rem)