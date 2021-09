Roma 2021: De Vito (FI), in Municipio IV degrado, cittadini Settecamini pagano ancora pedaggio A24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato all'Assemblea capitolina per Forza Italia, Marcello De Vito, si è recato oggi nel Municipio IV, territorio tra i cui quartieri c'è San Basilio, dove hanno fatto visita anche la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi e il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri. "Visto che qualcuno ha il coraggio di parlare tanto di periferie, quest'oggi sono stato a Settecamini, all'estremo nord di Roma nel IV municipio, dove la ex presidente M5s è stata sfiduciata dal 100 per cento dei consiglieri - scrive De Vito su Facebook -. Sono stato con Silvia Sambiase candidata Forza Italia Roma Capitale in iv municipio nonche con Michela Esposito, rappresentante del Comitato Settecamini ed anche candidata in municipio con la Lega. È proprio quella Settecamini dove i cittadini continuano a pagare il pedaggio della A24, dove non ci sono scuole e mezzi pubblici, dove sono stati chiusi gli impianti sportivi, dove non c'è il commissariato, dove non sono state completate numerose strade e servono 40 minuti per uscire dal quartiere, per poi immettersi sulla Tiburtina (e pregare causa lavori aeterni), dove il verde versa nel più totale degrado". (Rer)