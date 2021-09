Libano: domani ministro Energia ad Amman per discutere del transito di gas egiziano attraverso la Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 8 settembre, il ministro dell'Energia ad interim del Libano, Raymond Ghajar, incontrerà ad Amman gli omologhi di Egitto, Siria e Giordania per discutere un piano di lavoro e una tempistica per il trasporto di gas naturale in Libano, con l’obiettivo di aiutare ad alleviare la carenza di carburante in tutto il Paese, dove si sono susseguite interruzioni dell’elettricità. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Energia libanese, i ministri discuteranno se l'infrastruttura sia adeguata per il trasporto di gas in Libano, oltre che di altri requisiti logistici, tecnici e finanziari del progetto. La proposta fa parte di uno sforzo coordinato dagli Stati Uniti con Egitto e Giordania per aiutare ad alleviare la crisi elettrica del Libano fornendo gas naturale attraverso l'Arab Gas Pipeline, che va dalla penisola egiziana del Sinai alla Giordania, alla Siria e al Libano. Secondo il piano degli Stati Uniti, il gas dovrebbe passare attraverso la Siria per raggiungere il Libano, che potrebbe poi essere utilizzato dalle centrali elettriche libanesi per generare energia a livello nazionale. Domenica, 4 settembre, una delegazione libanese, composta dal vicepresidente del Consiglio e ministro della Difesa del governo uscente, Zeina Akar, dal ministro delle Finanze, Ghazi Wazni, dal ministro dell'Energia, Raymond Ghajar, e dal direttore generale della Sicurezza generale, Abbas Ibrahim, si è recata a Damasco per discutere di questo tema. La Siria ha accettato la richiesta del governo libanese di consentire il passaggio del gas egiziano e dell'elettricità giordana attraverso il territorio siriano in Libano. (Res)