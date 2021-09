 Milano 2021: Salvini, se Sala è sotto il 50 per cento vuol dire che qualcosa ha sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sindaco al primo mandato che ha fatto un lavoro lungo cinque anni dovrebbe essere conosciuto e stimato da tutti, "se è sotto il 50 per cento vuol dire che qualcosina l'ha sbagliata". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della presentazione della lista elettorale per le Comunali di Milano ai giornalisti che gli chiedevano un giudizio sull'operato del sindaco, Giuseppe Sala. "Luca (Bernardo, ndr) lo conoscono in pochi, siamo partiti a luglio, a settembre cercheremo di essere ovunque. Sono convinto che più lo conoscono e più lo apprezzano. Non escludo di andare al ballottaggio in vantaggio", ha concluso Salvini. (Rem)