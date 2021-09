Milano 2021: Bernardo, non grandi nomi in lista Lega, ma uomini del fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non cercavamo grandi nomi, ma uomini del fare, "uomini della società civile, uomini dalle professioni e che fossero tutti collegati alla normalità della vita quindi cittadini milanesi che vogliono cambiare questa città in quel sogno di coloro che non solo sono nati qui, ma anche di quelli che sono venuti ad abitare facendo la scelta di vivere e abitare a Milano". Lo ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, a margine della presentazione della lista elettorale della Lega per le elezioni amministrative di Milano ai giornalisti che gli hanno fatto notare l'assenza di grandi nomi nelle file del Carroccio. (Rem)