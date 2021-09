Covid: Piemonte, tampone gratis per chi è esente dal vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte da questa settimana offre la possibilità di accedere gratuitamente al tampone per il Covid ai cittadini che: hanno l’esenzione dalla vaccinazione (circa 6.000 in Piemonte); sono in attesa dell’estensione della validità del green pass a 12 mesi, avendo contratto il Covid dopo la prima dose di vaccino (circa 7.350 in Piemonte). L’elenco dei centri dove è possibile recarsi è pubblicato sul sito della Regione Piemonte. (Rpi)