Abruzzo: Cartoons on the Bay, al via sinergia con “Sulle tracce del drago”

- Un’anticipazione di Cartoons on the Bay, il Festival dell'animazione crossmediale, si terrà dal 3 al 6 dicembre a L’Aquila con un ricco programma di anteprime cinematografiche. La prima edizione del Festival promosso dalla Rai è in calendario la prossima primavera a Pescara. La tre giorni dell’Aquila sarà l’occasione per testare la collaborazione del Festival con la kermesse fantasy “Sulle tracce del drago”, la cui organizzazione si occuperà di tutti gli eventi ludici e delle attività di cosplay. La sinergia con “Sulle tracce del drago” accompagnerà Cartoons on the Bay sia a L'Aquila che a Pescara per tutto il triennio della convenzione stipulata con la Regione Abruzzo. (Ren)