- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa di avvio dei lavori per il nuovo progetto CityWave, l’edificio di ultima generazione che andrà a completare l’area di CityLife.Viale Duilio 5 – Ingresso Varco 1 (ore 10:30)REGIONEL'assessore regionale lombardo all'agricoltura, alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi, presenta il rapporto sugli alpeggi della Lombardia..Malga - Agriturismo Mortirolo, Passo del Mortirolo – Monno/Bs (ore 11)Punto stampa della vice presidente e assessore al welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti al Supersalone ingresso padiglione 3, con logo supersalone (12:45)Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, interviene all’incontro, promosso dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con gli stakeholder locali del mondo economico e produttivo, per fare il punto in seguito agli eventi calamitosi che si sono verificati sul territorio lariano nei mesi di luglio e agosto.Camera di Commercio di Como e Lecco, auditorium Sacchi, via Parini 16 (ore 14:30)L'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato incontra alcuni rappresentanti della categoria dei tassisti per parlare delle prossime iniziative di Regione Lombardia contro l'abusivismo. Insieme a lui, anche i candidati al Consiglio Comunale di Milano, Massimo Girtanner e Cristina Russo, tassista.Parcheggio taxi Piazza Luigi di Savoia (ore 15) (segue) (Rem)