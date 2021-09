Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEL'Arcivescovo Mario Delpini presiede in Duomo il solenne Pontificale che apre il nuovo anno pastorale. Durante la Messa viene anche celebrato il Rito di ammissione di 15 seminaristi candidati al presbiterato (a cui si aggiungono due seminaristi stranieri ospitati nel Seminario di Venegono, ma che verranno poi ordinati nella loro Diocesi) e di 8 laici candidati al diaconato permanente.Duomo di Milano (ore 9:30)Punto stampa del ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini al SupersaloneIngresso padiglione 3 con logo supersalone (ore 9.45)Punto stampa del leader della Lega, Matteo Salvini,al SupersaloneMostra take your seat, padiglione 1, vicino alla Ibl (ore 10:30)Conferenza stampa di avvio dei lavori per il nuovo progetto CityWave, l’edificio di ultima generazione che andrà a completare l’area di CityLife. Alla conferenza sono presenti: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Armando Borghi, ad CityLife; Aldo Mazzocco, ad Generali Real Estate e Presidente CityLife; Bjarke Ingels, Founding Partner Bjarke Ingels GroupViale Duilio 5 – Ingresso Varco 1 (ore 10:30)Presentazione dell’evento organizzato in occasione del centenario della società calcistica Asperiam di Spirano (Bg)Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Filzi, 22 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione di AppArte. Partecipano i rappresentanti delle istituzioni partner: Città metropolitana di Milano e Istituzione Idroscalo; Accademia di Belle Arti di Brera e Associazione Amici dell'Accademia di Brera; Fondazione CariploTeatro Walter Chiari Idroscalo, riviera Est (ore 11:30)Conferenza stampa di presentazione di MicamHyatt Centric Milano centrale, Via Pirelli, 20 (ore 11:30)Conferenza stampa della Fondazione “Progetto Itaca”, "tutti matti per il riso" e "youth in mind"Superstudio Maxi, Via Moncucco, 35 (ore 12)Apertura di Proxima – La festa di Sinistra Italiana “Costruire una politica pubblica per la tutela della salute – Il coraggio di cancellare la legge 23”. Intervengono: Vittorio Agnoletto, Medico, docente di Globalizzazione e Politiche della Salute all’Università degli Studi di Milano; Samuele Astuti, consigliere Regione Lombardia Partito Democratico; Marco Fumagalli, consigliere Regione Lombardia M5S; Elena Lattuada, capolista Milano Unita elezioni Comune di Milano, già segretario generale CGIL Lombardia; Coordina Donatella Albini medico, responsabile salute Sinistra Italiana Lombardia.Spazio “Labriola”, via Falck, 51 (Ore 19)Il Presidente Giuseppe Conte presenta, insieme alla candidata sindaco del M5S Layla Pavone, il programma elettorale per la città di Milano e per incontrare e ascoltare i cittadini.Area gazebo M5S, piazza XXIV Maggio (ore 18:30)Incontro promosso da Marco Granelli, assessore e candidato al Consiglio Comunale di Milano. Insieme a Granelli, ci sono Beatrice Uguccioni, Vicepresidente del Consiglio Comunale a Milano e Candidata, Anita Pirovano, candidata del centrosinistra alla Presidenza del Municipio 9 e i nostri candidati per il Consiglio di Municipio 9 Giorgio Bettoli e Maria Grazia Morelli.Piazza Belloveso (ore 19:15)MONZAInaugurazione della mostra fotografica promossa dal Comune di Monza in collaborazione con Vidi “F1 Heroes”: 120 foto della collezione di “Motorsport Image”, selezionate e raccontate da Ercole Colombo e Giorgio Terruzzi. Hanno confermato la presenza, tra gli altri, il presidente del Formula One Group Stefano Domenicali e alcuni protagonisti del mondo dei motori.Orangerie della Villa Reale di Monza (ore 17) (Rem)