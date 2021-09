Francia: Trenitalia lancerà entro fine dell'anno Frecciarossa su Milano-Torino-Lione-Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenitalia lancerà "entro la fine dell'anno" il suo Frecciarossa in Francia sulla linea Milano-Torino-Lione-Parigi. Lo riferiscono i media francesi citando una fonte vicina al dossier. In questo modo Trenitalia sarà il primo operatore straniero ad entrare nel mercato francese e a fare concorrenza all'azienda ferroviaria pubblica, Sncf). A fine agosto c'è stato un primo test su un Frecciarossa mille alla stazione Gare de Lyon di Parigi. Al momento sono cinque i treni che hanno ricevuto l'autorizzazione a circolare. Il tragitto dovrebbe durare tra le 6 e le 7 ore, anche se non è ancora stata decisa la frequenza. (Frp)