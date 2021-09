Covid: Gelmini, avanti con vaccini, meno male che c'è certificato verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ”Forza Italia sul tema della scienza e delle vaccinazioni non ha mai avuto alcun dubbio. I vaccini sono l’unica strada che abbiamo per sconfiggere il virus". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo ad un evento di Forza Italia, organizzato a Bologna. "Andiamo avanti, convinciamo gli indecisi e raggiungiamo presto l’immunità di gregge" ha aggiunto ricordando che "occorre ancora uno sprint, a maggior ragione del fatto che siamo alla vigilia dell’avvio dell’anno scolastico, un momento delicato che vivremo nelle prossime settimane. Il green pass? Menomale che c’è. È uno strumento fondamentale per difendere gli spazi di libertà che abbiamo conquistato negli ultimi mesi”, ha concluso. (Com)