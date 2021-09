Vaccino: Speranza, per decidere su obbligo ancora qualche settimana, è un'opzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore lavoriamo sull'estensione del certificato verde. Poi guarderemo i dati e se ci sarà bisogno dell'obbligo di vaccino non abbiamo certamente paura di disporlo. E' una scelta che il governo farà sulla base dei dati ma serve ancora qualche settimana di approfondimento". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a "Di martedì". L'obbligo "non è una scelta già presa ma un'opzione possibile che ci consente la Costituzione. La campagna di vaccinazioni sta comunque andando bene" ma "se dovessimo renderci conto che l'obbligo è necessario per mettere in sicurezza il Paese ed evitare nuove chiusure non avremo paura ad applicarlo", ha aggiunto(Rin)