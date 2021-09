Cile: quasi 18 mila venezuelani entrati in modo irregolare nel primo semestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2021 sono entrati illegalmente in Cile 17.914 venezuelani, rispetto a i 12.935 entrati illegalmente nello stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce in un comunicato il Servizio gesuita migranti (Sjm), secondo cui per la fine dell’anno si prevede una cifra “senza precedenti e preoccupante”. In totale sono oltre 23 mila le persone che sono entrate nel Paese in modo irregolare nel 2021. (Abu)