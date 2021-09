Cile-Spagna: incontro Pinera-Sanchez, focus su rinnovo accordo commerciale con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno della Spagna al rinnovo del trattato di associazione strategica e commerciale tra l'Unione Europea (Ue) e il Cile è stato il principale tema al centro dell'incontro tenuto oggi a Madrid tra il presidente Sebastian Pinera e il presidente del Governo iberico, Pedro Sanchez, si legge in una nota ufficiale. L'incontro, seguito a una riunione di Pinera con il re Filippo VI, si è tenuto nel palazzo della Moncloa, ed ha incluso colloqui in materia di cooperazione sulla lotta alla pandemia di Covid-19, la necessità di rafforzare le politiche contro il cambiamento climatico, lo sviluppo delle energie pulite e la protezione degli oceani e delle foreste. Il capo di governo spagnolo Sanchez ha ringraziato da parte sua il presidente cileno e ha dato il suo sostegno ai lavori dell'Assemblea incaricata di redigere una nuova Costituzione attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter al termine della riunione. "Grazie al presidente cileno Sebastian Pinera per aver visitato la Spagna nel suo ultimo tour europeo. Condividiamo forti legami storici di amicizia e cooperazione che uniscono le nostre nazioni a tutti i livelli. Inoltre, il Cile ha il sostegno della Spagna nel suo processo costituzionale", ha scritto Sanchez. (segue) (Abu)