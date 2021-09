Cile-Spagna: incontro Pinera-Sanchez, focus su rinnovo accordo commerciale con Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha iniziato venerdì un tour in Europa per una serie di visite ufficiali che oltre che in Spagna lo hanno visto ieri in Francia e lo vedranno successivamente anche in, Italia, Vaticano e Regno Unito. L'obiettivo principale del viaggio, che inizialmente era previsto per giugno ma che è stato rimandato a causa della pandemia, è proprio quello di "promuovere la modernizzazione dell'accordo di associazione tra il Cile e l'Unione europea" oltre a quello di "rafforzare un'agenda globale della ripresa economica post-pandemia", si legge in una nota della presidenza cilena. Al centro dell'agenda diplomatica anche la ricerca del sostegno di Spagna, Francia e Regno Unito alle iniziative di creazione di aree marine protette e di riforestazione che il Cile sta attualmente promuovendo a livello multilaterale. Allo stesso modo, Pinera ha in agenda incontri con investitori esteri per promuovere lo sviluppo e gli investimenti nel Paese nell'area delle energie rinnovabili. Per giovedì è prevista una riunione in Vaticano con il Papa Francesco, e incontri con il suo omologo italiano, Sergio Mattarella e con il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi. (segue) (Abu)