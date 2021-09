Infrastrutture: Kosovo, all'italiana Gcf anche il secondo lotto della ferrovia Fushe Kosova-Mitrovica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stesso modo – spiega Roberto Accinelli, Project Manager Gcf – anche il secondo lotto si articola in interventi diversificati che vanno oltre la ricostruzione della linea ferroviaria per comprendere gli edifici stessi delle stazioni, le banchine passeggeri, i ponti, canali sotterranei e opere idrauliche, viabilità e parcheggi". Proprio la tratta che somma il lotto 1 e 2, quella che da Hani I Elezit raggiunge Fushë Kosovë per proseguire a Nord verso Mitrovicë, costituisce la prima linea ferroviaria del Kosovo costruita 147 anni fa, nel 1874. Ancora porta significative, visibili ferite subite durante il periodo 1990-1999: danni solo parzialmente riparati e che, di conseguenza, hanno comportato fortissime limitazioni alla circolazione dei treni, ad iniziare dalla riduzione dei carichi possibili e della velocità massima consentita: 60 km/h in media che, nel caso di molti ponti e gallerie, per motivi di sicurezza sono ridotti fino a 20 km/h. La ricostruzione stessa, come evidenziato dai lavori sul lotto 1, presenta non poche criticità, tanto da comportare in più occasioni l'intervento di supporto della KFOR (Forza militare internazionale a guida Nato) e delle Ksf (Forza di pronto intervento del Kosovo) specializzate anche in azioni di protezione civile e, nella fattispecie, nello sminamento e nella bonifica di ordigni esplosivi ancora presenti lungo il tracciato. (segue) (Alt)