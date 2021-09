Cultura: Turchia, dal 18 settembre mostra "La Via della Seta. Arte e artisti contemporanei dall’Italia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ‘La Via della Seta’ offre un sintetico panorama dell’arte contemporanea italiana dalla fine degli anni Sessanta ai giorni nostri e si propone di valorizzarne la straordinaria vitalità e, al tempo stesso, raccontarne la capacità di interagire con realtà e mondi lontani per divenire naturale strumento di dialogo. L’esposizione offre un panorama ampio dell’arte d’avanguardia in Italia a partire da maestri come Carla Accardi, Enrico Bay, Maria Lai, Michelangelo Pistoletto Jannis Kounellis, Mimmo Paladino, Ettore Spalletti, Giulio Paolini, Luigi Ontani, Emilio Isgró, comprendendo anche le sperimentazioni di giovani e giovanissimi artisti. Non mancano inoltre indiscussi maestri della fotografia italiana come Mimmo Jodice, Gabriele Basilico, Nino Migliori. Sarà visitabile al Museo Cermodern di Ankara dal 18 settembre al 7 ottobre, nelle ore di apertura del museo (dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 19:00, chiuso la domenica). Questo l’elenco degli artisti in mostra: Carla Accardi, Marisa Albanese, Yuri Ancarani, Francesco Arena, Enrico Baj, Gabriele Basilico, Bianco-Valente, Alighiero Boetti, Diego Cibelli, Gianni Dessì, Pamela Diamante, Flavio Favelli, Eugenio Giliberti, Paolo Grassino, Emilio Isgrò, Mimmo Jodice, Francesco Jodice, Jannis Kounellis, Maria Lai, Luigi Mainolfi, Domenico Antonio Mancini, Umberto Manzo, Masbedo, Sabrina Mezzaqui, Marzia Migliora, Nino Migliori, Nunzio, Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Giulio Paolini, Perino&Vele, Michelangelo Pistoletto, Tamara Repetto, Pietro Ruffo, Ettore Spalletti, The Cool Couple, Eugenio Tibaldi, Fabio Viale. Il catalogo della mostra è stato curato dall’Istituto italiano di cultura. (Com)