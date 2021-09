Trasporto aereo: Usa, Airbus consegna ultima variante elicottero Lakota alla Guardia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Helicopter ha consegnato il primo UH-72B, l'ultima variante del suo elicottero Lakota, alla Guardia nazionale dell'esercito statunitense dal suo stabilimento di produzione di Columbus, in Mississippi. Lo rende noto l'azienda in un comunicato. Questa consegna è la prima di 18 elicotteri UH-72B Lakota attualmente in ordine per sostenere le missioni critiche della National Guard. "Con l'aggiunta dell'UH-72B Lakota alla nostra flotta, l'esercito degli Stati Uniti aumenta la nostra capacità di salvare vite umane, proteggere le comunità e fornire soccorso in caso di disastri quando è più necessario", ha detto il colonnello dell'esercito Usa Calvin Lane. "L'elicottero Lakota è stato un punto fermo dell'esercito per più di 15 anni, e non vediamo l'ora di beneficiare delle ultime tecnologie e prestazioni che la più recente variante 72B fornirà, senza costi aggiuntivi di ricerca e sviluppo per l'esercito". (segue) (Com)