Trasporto aereo: Usa, Airbus consegna ultima variante elicottero Lakota alla Guardia nazionale (2)

- L'UH-72B, scrive Airbus, è l'ultima iterazione del collaudato velivolo commerciale off-the-shelf che è stato il Light Utility Helicopter dell'esercito sin dalla prima aggiudicazione del contratto Lakota nel 2006. L'esercito sta sfruttando i vantaggi di un programma commerciale off-the-shelf (Cots) ricevendo miglioramenti e potenziamenti del prodotto attraverso l'evoluzione del velivolo, senza investire alcun denaro del governo nello sviluppo di tali capacità. Basato sull'elicottero di successo H145, l'UH-72B incorpora tecnologie che aumentano sia la sicurezza che le prestazioni di volo, tra cui il rotore principale pentapala, il rotore di coda avvolto Fenestron, i motori Safran Arriel 2E e la suite avionica Helionix progettata da Airbus. La suite Helionix include un avanzato autopilota dual-duplex a quattro assi per fornire protezione dall'inviluppo di volo e dal superamento dei limiti, decollo automatico e approcci completamente accoppiati per l'hovering. (segue) (Com)