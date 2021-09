Trasporto aereo: Usa, Airbus consegna ultima variante elicottero Lakota alla Guardia nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le persone dei nostri team in Mississippi, molti dei quali sono veterani dell'esercito americano e della National Guard, sono orgogliosi di costruire e consegnare la prima di questa nuovissima variante del Lakota a sostegno delle missioni critiche dell'esercito per proteggere e servire il nostro paese", ha detto Scott Tumpak, vice presidente responsabile dei programmi di elicotteri militari di Airbus negli Stati Uniti. "Ringraziamo l'esercito per la fiducia che ha riposto in Airbus per più di 15 anni e oltre, mentre continuiamo a costruire l'eredità del Lakota per le donne e gli uomini in uniforme che dipendono da esso". Con quasi 10 diverse configurazioni disponibili, il Lakota offre prestazioni comprovate, affidabilità operativa eccezionale e versatilità senza pari per un ampio spettro di missioni militari. Airbus Helicopters costruisce il Lakota nel suo stabilimento di produzione di Columbus, in Mississippi, che impiega una forza lavoro di quasi 250 dipendenti, composta per il 40 per cento da veterani statunitensi. (Com)